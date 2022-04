Dziewczyny w Dubaju online. Gdzie obejrzeć w VOD? Jest data

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Dziewczyny z Dubaju online. Premiera w VOD odbędzie się 29 kwietnia w platformie CANAL+ Online. Będzie tam dostępny w ramach subskrypcji. Jeśli ktoś nie zdążył sprawdzić w kinie, będzie można to zrobić w zaciszu domowym.

Dziewczyny z Dubaju - hit w kinach

Przypomnijmy, że Dziewczyny z Dubaju to największy hit komercyjny polskiego kina w 2021 roku. Przyciągnął on przed ekrany ponad milion widzów. Jest to duży wyczyn z uwagi na czasy pandemii i rezimy sanitarne.

Dziewczyny z Dubaju - o czym jest film?

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Za kamerą stoi Maria Sadowska, znana z hitu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. Producentką kreatywną jest Dorota "Doda" Rabczewska.