He-Man w cieniu z mieczem. Tak dobrego zdjęcia z filmu aktorskiego jeszcze nie było

Do tej pory widzieliśmy zdjęcia Nicholasa Galitzine'a z planu, ale w roli księcia Adama, a nie jako He-Mana. Aktor ogłosił na Instagramie, że zakończyli prace na planie Władców Wszechświata, i opublikował zdjęcie He-Mana w cieniu. Po raz pierwszy widzimy w pełni jego sylwetkę, nad którą fizycznie pracował na siłowni przez wiele miesięcy.

He-Man w cieniu

– To był zaszczyt wziąć na barki odpowiedzialność za rolę Adama i He-Mana. To rola życia i włożyłem w nią wszystko, co miałem. Niewiele mogę wam pokazać, ale jestem dumny z filmu, który zrobiliśmy. Dziękuję niesamowitej obsadzie i ekipie za ciężką pracę.

Masters of the Universe – opis fabuły

Masters of the Universe skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii statkiem kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta, nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi wrócić na Eternię, by stanąć do walki z siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znaleźli się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Premiera w 2026 roku.