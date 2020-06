Dziewczyny z Dubaju mają reżyserkę i obsadę

FOT. ADOBE STOCK

W 2015 roku w Polsce zrobiło się głośno na temat polskich modelek, celebrytek i aktorek, które jeździły do Dubaju, by za pieniądze świadczyć usługi seksualne arabskim szejkom. Piotr Krysiak zebrał wszystkie informacje na ten temat i opisał je w swojej książce zatytułowanej Dziewczyny z Dubaju. Tak opinia publiczna usłyszała o całym procederze werbowania celebrytek oraz dowiedziała się, za co tak naprawdę młode dziewczyny dostawały ogromne pieniądze. Nie w każdym przypadku były to jedynie usługi seksualne.

Prawa do ekranizacji książki od razu zakupił producent Emil Stępień wraz z żoną Dorotą Rabczewską. Napisaniem scenariusza zajął się Mitja Okorn. W 2019 ruszyły castingi, a dziś dowiedzieliśmy się, że obsada jest już prawie skompletowana i że znaleziono nawet reżyserkę. Będzie nią Maria Sadowska (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej), która potwierdziła swój angaż na Instagramie.

W głównych rolach zobaczymy Olgę Kalicką, Kasię Sawczuk, Paulinę Gałązkę i Annę Karczmarczyk.

Prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Data premiery nie została wyznaczona.