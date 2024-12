Polska marka Hyperbook pokazuje, że laptopy mogą być czymś więcej

fot. Hyperbook

Hyperbook prezentuje trzy nowe laptopy dla graczy, twórców i profesjonalistów wyróżniające się wydajnością oraz opcją nadruku UV na pokrywie, dzięki temu każde urządzenie może stać się prawdziwym dziełem sztuki odzwierciedlającym osobowość właściciela. Może to być motyw z ulubionej gry, logo Rebelii z Gwiezdnych Wojen, efektowny artwork lub aktor albo herb klubu piłkarskiego czy przemawiający do wyobraźni obraz. Możliwości są w zasadzie nieskończone!

Nowa seria składa się z trzech modeli, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych grupach użytkowników:

Hyperbook V15 Infinity: moc dla wymagających

Dla tych, którzy nie akceptują kompromisów, Hyperbook przygotował model V15 Infinity, technologiczne cacko wyposażone w procesor Intel Core i9 z serii Raptor Lake-HX Refresh. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 lub RTX 4070 sprawia, że nawet najbardziej wymagające gry i profesjonalne aplikacje działają bez zarzutu.

Ekran o przekątnej 15,3 cala z częstotliwością odświeżania 240 Hz zapewnia krystalicznie czysty obraz, idealny zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów zajmujących się projektowaniem 3D czy montażem wideo. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 96 GB i dwa sloty na szybkie dyski SSD PCIe 4.0 czynią go prawdziwym potworem wydajności.

Hyperbook A14 Aurora: mobilność przede wszystkim

Dla osób, które cenią lekkość i wydajność, stworzono model A14 Aurora. Ważący zaledwie 1,4 kg laptop z procesorem AMD Ryzen 7 8845HS to idealne rozwiązanie dla osób często podróżujących. Zintegrowana grafika AMD Radeon 780M oraz bateria wystarczająca na 7 godzin sprawiają, że praca i rozrywka stają się przyjemnością w każdym miejscu.

Hyperbook H14 Halo: profesjonalizm w każdym calu

Model H14 Halo to wszechstronny zawodnik. Można go wyposażyć w procesory Intel Core Ultra 5 lub 7, które świetnie sprawdzą się zarówno w zaawansowanej pracy biurowej, jak i podczas tworzenia treści multimedialnych. Zintegrowana grafika Intel Arc oraz 14-calowy ekran WQXGA+ gwarantują wysoką jakość obrazu. Ten model również waży jedynie 1,4 kg i może działać do 7 godzin na baterii.

Gdzie i jak?

Pełną ofertę oraz konfigurator laptopów znajdziecie na stronie www.hyperbook.pl. Tam każdy może stworzyć laptopa idealnie dopasowanego do swoich potrzeb i stylu życia.

Hyperbook udowadnia, że technologia może być funkcjonalna, piękna i całkowicie indywidualna. To nie są już tylko wydajne laptopy — to także małe dzieła sztuki.

fot. Hyperbook