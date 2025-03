Popkulturowy kwiecień w PS Plus Essentials! Te gry pojawią się w katalogu usługi

fot. Nacon

Reklama

Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus Essential na marzec 2025 roku. Abonenci będą mogli zagrać w trzy produkcje oparte na znanych, popkulturowych markach: RoboCop: Rogue City, The Texas Chainsaw Massacre oraz Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

RoboCop: Rogue City to pierwszoosobowa strzelanka stworzona przez polskie studio Teyon. W grze wcielamy się w tytułowego bohatera i walczymy z przestępczością na ulicach Detroit. Twórcy zadbali nie tylko o nową historię (wydarzenia osadzono między 2. i 3. częścią filmowej serii), ale też klimat znany z produkcji z Peterem Wellerem w roli głównej. Warto również przypomnieć, że niedawno zapowiedziano samodzielny dodatek do tej produkcji, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

The Texas Chainsaw Massacre to sieciowy, asymetryczny horror, w którym jedna osoba wciela się w zabójcę, a reszta w walczących o przetrwanie ludzi. Ostatnia z gier, Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, to japońskie RPG z turową walką i mnóstwem tytułowych istot do zebrania.

Wszystkie wyżej wymienione gry pojawią się w PS Plus Essential już 1 kwietnia i będzie można je przypisać do swojego konta do 5 maja.