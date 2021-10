Dziewczyny z Dubaju - nowy plakat z filmu. Ocieka seksem [18+]

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Dziewczyny z Dubaju to głośny i kontrowersyjny film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Produkcja ma zdemaskować hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

Reżyserką filmu jest Maria Sadowska (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej), a za produkcję odpowiadają Dorota Rabczewska i Emila Stępnia. Zdjęcia były kręcone zarówno w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach.

W głównych rolach występują: Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibak-Englert, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. W obsadzie znajdują się również zagraniczne gwiazdy: Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Do sieci trafił nowy plakat Dziewczyn z Dubaju, który możecie zobaczyć w poniższej galerii. Premiera filmu w polskich kinach 26 listopada 2021 roku.

Dziewczyny z Dubaju - plakat

Dziewczyny z Dubaju - opis fabuły

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...