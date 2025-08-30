DZIKI - pierwsze zdjęcia. To epicki polski film kręcony tą samą kamerą, co Diuna
DZIKI z pewnością wzbudza duże zainteresowanie – to pierwsze widowisko w polskiej kinematografii, stworzone przy użyciu wielkoformatowej kamery, przez reżysera, który ma koncie takie hity jak Akademia Pana Kleksa czy Jak zostałem gansterem. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu.
Maciej Kawulski pracuje nad nowym filmem przygodowym po wielkim sukcesie Akademii Pana Kleksa. Jego nowy projekt jest zatytułowany DZIKI i wydaje się różnić od poprzednich projektów reżysera. Kawulski tym razem zabiera widzów w Karpaty XVII wieku, by przedstawić historię niemego wojownika, a także epickie starcie natury i cywilizacji. Poza tym to będzie pierwsze widowisko w historii polskiej kinematografii przy użyciu wielkoformatowej kamery, a konkretnie ARRI ALEXA 65 mm, która została użyta do stworzenia takich perełek jak Diuna, Oppenheimer czy Dunkierka.
DZIKI - zdjęcia z planu
Brzmi intrygująco? Z pewnością. Nic dziwnego, że wielu widzów ciekawi, jak ten ambitny projekt uda się twórcy takich hitów jak Akademia Pana Kleksa czy Jak zostałem gangsterem. Na oficjalną premierę będziemy musieli co prawda poczekać jeszcze do przyszłego roku, jednak już teraz Maciej Kawulski udostępnił pierwsze zdjęcia z planu, które uchylają rąbka tajemnicy. Zobaczcie sami:
Niekiedy ciężar pracy i odpowiedzialności przysłania ci prosty fakt, że niektórzy z nich, aby spełnić twoje marzenie, poświęcają więcej niż ty sam – napisał Maciej Kawulski na swoim Facebooku.
DZIKI - opis fabuły
Historia DZIKIEGO przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.
Źródło: Oficjalny Facebook filmowca Macieja Kawulskiego
