Nowa animacja DreamWorks zachwyca krytyków - 100% pozytywnych recenzji!

Dziki robot to nowa animacja wyprodukowana przez DreamWorks na podstawie serii książek Petera Browna o tej samej nazwie, która w Polsce ma ukazać się już niedługo, bo 11 października 2024 roku. I wygląda na to, że warto kupić bilet na seans – przynajmniej jeśli wierzyć pierwszym recenzjom krytyków na Rotten Tomatoes.

Nowa animacja DreamWorks zachwyca krytyków

W chwili pisania tego artykułu Dziki robot ma 100 procent pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Do tej pory 22 osoby oddały głos. Średnia ocena także prezentuje się bardzo imponująco, ponieważ wynosi 8,30 na 10. Na razie film zapowiada się więc na niekwestionowany hit.

Co tak urzekło krytyków? Recenzenci na pewno chwalą animację, nazywając ją "piękną" czy "oszałamiającą" – Shaina Weatherhead z Collider twierdzi, że niektóre ujęcia są tak pięknie, że należałoby je oprawić i powiesić na ścianie w swoim domu.

Jednak to nie opakowanie skradło ich serce, a zawartość paczki. Wygląda bowiem na to, że mamy do czynienia z produkcją błyskotliwą, uroczą i wzruszającą – Gregory Ellwood z The Playlist ostrzega, że nie obędzie się bez chusteczek podczas seansu.

"To oczywiste, że osoby stojące za tym filmem szanują swoją widownię, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, dzięki czemu dostaliśmy produkcję, która jest znakomicie wykonana i głęboko przemawia do widza na wielu poziomach. Emocje, które pojawią się w trakcie seansu, zostaną z tobą na długo po tym, jak wyjdziesz z kina." - Andrew Webster

Krytycy twierdzą także, że Dziki robot przywodzi na myśl takie tytuły jak Stalowy gigant, Jak wytresować smoka i Laputa - podniebny zamek, ale jednocześnie nie jest niczyją kopią i znajduje swój własny głos.

"Dzikiemu robotowi przeznaczone jest stanie się klasykiem. Nie tylko pomoże dzieciom odnaleźć w sobie współczucie i życzliwość, ale pomoże także dorosłym je odzyskać". - Kevin L. Lee z AwardsWatch

