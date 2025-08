Od Spider-Mana do Jamesa Bonda? Aktor nie ucina spekulacji

materiały prasowe

Reklama

Nowy James Bond nabiera rumieńców. Amazon MGM Studios wybrało już świetnego reżysera - Denisa Villeneuve'a - a także scenarzystę - Steven'a Knighta - do stworzenia kolejnej przygody z agentem 007 w roli głównej. Nie odpowiada to jednak na najważniejsze pytanie, które zadają sobie fani - kto się w niego wcieli? Plotki mówiły, że studio poszukuje młodszego aktora do roli, który będzie w stanie wystąpić w kilku filmach. Interesuje ich długoterminowa współpraca. Z tego powodu wśród typów pojawiło się nazwisko Toma Hollanda, który zasłynął w dotychczasowej karierze najbardziej z roli Spider-Mana w MCU. Miał też inne, mniejsze projekty, ale te spotykały się raczej z przeciętnym lub słabym odzewem ze strony publiczności i krytyków. A co na to sam aktor?

Pierwsza zapowiedź Spider-Mana 4! Oto nowy strój Pajączka - niektórzy z Was długo na to czekali

Tom Holland pojawił się w filmie Gordona Ramsaya na kanale YouTube, gdzie poruszono tę kwestię:

To na razie tylko spekulacje. Na razie ograniczmy informacje do minimum. Wrócimy do tego pewnego dnia. Dla każdego młodego, brytyjskiego aktora jest to szczyt pracy w tej branży. Już teraz uważam się za dzieciaka, który ma mnóstwo szczęścia. Nie wymarzyłbym sobie kariery, którą mam.

Taka odpowiedź wzbudziła ciekawość wszystkich zainteresowanych wyborem nowego Bonda. Aktor nie odciął się w pełni od spekulacji, a jedynie tymczasowo zamiótł je pod dywan, co może oznaczać, że faktycznie coś jest na rzeczy. Przez najbliższy czas będzie jednak zajęty kręceniem nowego Spider-Mana, który wczoraj rozpoczął zdjęcia. A Wy chcielibyście go zobaczyć w roli agenta 007?

Najlepsze role Toma Hollanda [RANKING]