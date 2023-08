Dzwoneczek - film aktorski Disneya w planach. Zdobywczyni Oscara kandydatką

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Daniel Richtman, czyli osoba zawsze dobrze poinformowana, film Tinker Bell (Dzwoneczek) cały czas jest w produkcji. Pomimo tego, że od bardzo dawna oficjalnie nic na jego temat nie mówiono, Disney wciąż chce go zrobić. Według jego źródeł, które często się sprawdzają, Disney chce do roli Dzwoneczka zdobywczynię Oscara, Jennifer Lawrence.

Dzwoneczek - co wiemy o filmie?

Projekt został ogłoszony kilka lat temu. Wówczas gwiazdą i producentką miała być Reese Witherspoon, ale z czasem to się zmieniło i na ten moment nie jest ona już związana z filmem jako aktorka. Richtman dodaje jednak, że Witherspoon nadal jest producentką. Nie jest więc wykluczone, że pojawi się na ekranie w innej roli.

Jak donosi The DisInsider historia miała rozpocząć się od tego, że Piotruś Pan zostanie śmiertelnie ranny. Dzwoneczek pójdzie na układ z główną wróżką, aby go ocalić. To doprowadzi do tego, że Piotruś na zawsze zostanie 9-latkiem, a ona straci swój głos. Potem, gdy Piotruś pozna Wendy, Dzwoneczek będzie o nią bardzo zazdrosna. Gdy jednak Piotruś zostaje porwany przez kapitana Haka, Wendy i Dzwoneczek muszą współpracować, aby go ocalić.

Na ten moment nie wiadomo, kto stanie za kamerą i kiedy ruszą prace. Wszystko jest zablokowane przez strajki aktorów i scenarzystów.