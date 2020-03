E3 2020 odwołane przez koronawirus? Największe targi roku mogą się nie odbyć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

E3 2020 to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń branży gier, które zaplanowane były na ten rok. Teraz wszystko wskazuje na to, że również i ta impreza zostanie niedługo odwołana z uwagi na obawę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. O sytuacji informuje serwis Ars Technica, który wspomina, że o rezygnacji z tegorocznej odsłony targów usłyszeli od kilku źródeł będących blisko organizatorów, czyli Entertainment Software Association. Na oficjalne potwierdzenie tego przez ESA nie będziemy musieli długo czekać - stosowne oświadczenie ma pojawić się w sieci już wkrótce.

O skasowaniu tegorocznej odsłony targów E3 wspominają też inne osoby znane w branży, między innymi Jeff Gerstmann z serwisu GiantBomb, a popularny wydawca, firma Devolver Digital radzi odwoływać loty i rezygnować z rezerwacji pokojów hotelowych w Los Angeles.

Really mixed emotions about E3 (“seemingly”) getting canceled.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) March 11, 2020