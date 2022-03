EA Play Live odwołane. Firma nie zorganizuje show

fot. EA

Fani Electronic Arts muszą pogodzić się z faktem, że w tym roku nie odbędzie się wydarzenie EA Play Live, na którym firma pokazywała nadchodzące tytuły oraz przedstawiała plan na najbliższe miesiące. Wydawca tłumaczy tę decyzję tym, że z różnych powodów nie będzie możliwe, by ujawnić wszystkie nowości podczas jednej prezentacji. Inni wietrzą tutaj z kolei co innego i podejrzewają, że EA po prostu nie ma co pokazać i stąd zdecydowało się zrezygnować z imprezy.

Nie oznacza to, że firma nie zamierza chwalić się nadchodzącymi tytułami. Wręcz przeciwnie. Zamiast tego zdecydowano się na mniejsze prezentacje poszczególnych gier, które będą ujawniane na przestrzeni nadchodzących miesięcy. Spece w EA uważają, że marketingowo będzie to lepszym rozwiązaniem.

