Kiedy EA Play trafi na Steam? Jest konkretna data

EA

Abonamentowe usługi od Electronic Arts, czyli EA Access i Origin Access, przeszły drobne kosmetyczne zmiany. Od teraz oba znane będą pod nazwą EA Play. Droższa subskrypcja - Origin Access Premier - przekształcono zaś w EA Play. Warto jednak zaznaczyć, że zmieniły się tylko ich nazwy i nic więcej - ceny, dostępne gry i inne korzyści są takie same, jak wcześniej.

Jednocześnie ujawniono też, że EA Play trafi na platformę Steam już 31 sierpnia tego roku. Również tam usługa zapewni ten sam pakiet korzyści, co w przypadku innych urządzeń. Abonenci otrzymają dostęp do spore biblioteki gier wydawcy (m.in. serii Battlefield, Dead Space, Dragon Age, Mass Effect czy Need for Speed), a także dodatkowych zniżek i przedpremierowych wersji próbnych gier, które pozwolą na sprawdzenie nawet 10 godzin rozgrywki.