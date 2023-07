EA Sports FC 24 - data premiery wyciekła do sieci. Wkrótce mogą rozpocząć się testy beta

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Data premiery EA Sports FC 24 nie została jeszcze oficjalnie ujawniona przez wydawcę, ale tę wyczekiwaną informację podał znany w branży insider, billbil-kun. Jego zdaniem nowa piłkarska produkcja od EA Sports pojawi się na sklepowych półkach już 29 września tego roku. Taki termin brzmi wiarygodnie i nie jest szczególnie zaskakujący. Warto bowiem przypomnieć, że ostatnie gry z serii FIFA pojawiały się na rynku właśnie między sierpniem i październikiem, a 8 z ostatnich 10 odsłon zadebiutowało właśnie we wrześniu.

Nowa produkcja miałaby być dostępna w dwóch wydaniach: standardowym oraz droższym Deluxe, które umożliwi rozpoczęcie zabawy o tydzień wcześniej.

https://twitter.com/billbil_kun/status/1676577286936571906

Na profilu Aggiornamenti Lumia na Twitterze poinformowano zaś o odkryciu plików z betą EA Sports FC 24 na serwerach Microsoftu. Może to sugerować, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej na temat możliwości sprawdzenia gry przed jej premierą.

https://twitter.com/ALumia_Italia/status/1676519869590716416

Jak zwykle w takich sytuacjach zalecamy podchodzenie do powyższych doniesień z pewną dozą ostrożności. Trzeba jednak zaznaczyć, że billbil-kun to jeden z najbardziej sprawdzonych informatorów, a jego doniesienia do tej pory praktycznie zawsze się sprawdzały.