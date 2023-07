EA Sports FC 24 - twórcy odpowiadają na krytykę koedukacyjnych zespołów w Ultimate Team

fot. EA

EA Sports FC 24 to następca serii FIFA, który wprowadzi coś więcej, niż tylko zmianę tytułu. Twórcy szykują również szereg nowości, które już wkrótce będzie można sprawdzić. Jedną z nich będą koedukacyjne zespoły w trybie Ultimate Team, a ich zapowiedź nie wszystkim odbiorcom przypadła do gustu i pojawiły się głosy, że nie będzie to "autentycznym" czy "realistycznym" doświadczeniem. Teraz twórcy i wydawca postanowili się odnieść do krytyki.

Na ten temat wypowiedział się John Shepard z Electronic Arts w rozmowie z serwisem IGN. Uważa on, że decyzja była słuszna i przyczyni się do promowania kobiecej piłki nożnej, a także zachęci więcej osób do gry.

To coś nad czym długo myśleliśmy. Czujemy, że możemy odegrać istotną rolę w rozwoju tego sportu, przedstawiając go wszystkim naszym fanom. Wierzymy, że możemy zjednoczyć świat wokół piłki nożnej. Ultimate Team jest do tego idealnym miejscem. To tryb, w którym można zbudować swoją wymarzoną drużynę z różnych narodowości, lig i klubów.

Shepard dodał, że miłośnicy bardziej realistycznych zespołów będą mieli alternatywę.

Istnieją inne tryby, jak Kick Off, w których chodzi bardziej o zmagania jednego klubu z innym klubem. Ultimate Team to dla nas tryb, w którym możecie mieszać zawodników, by stworzyć jak najlepszy zespół. Naszym zdaniem to wspaniałe dla piłki nożnej i uważamy, że będzie to świetne dla naszych fanów i przyszłych fanów.

Podobnego zdania jest Sam Rivera z EA. Wyjaśnił on, że Ultimate Team od zawsze polegał na tworzeniu drużyn, które nie mogłyby istnieć w rzeczywistości.

Nie widzisz, jak Mbappe gra z innymi Ikonami. To Ultimate Team - tam dzieje się "fantasy football".

EA Sports FC 24 - reakcje na okładkę Ultimate Edition

Warto również przypomnieć, że nie tylko koedukacyjne drużyny były krytykowane przez graczy. Społeczności nie przypadła do gustu również okładka wydania Ultimate Edition, a poniżej możecie zapoznać się z niektórymi reakcjami.

EA Sports FC 24 - reakcje internautów na okładkę Ultimate Edition