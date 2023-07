EA Sports FC 24 - okładka zaprezentowana. Gracze nie są z niej zadowoleni

fot. Electronic Arts

Electronic Arts zaprezentowało okładkę nadchodzącej gry EA Sports FC 24, a konkretnie wydania Ultimate Edition. Grafika przedstawia modele znanych zawodników i zawodniczek, ale do ich jakości można mieć pewne zastrzeżenia. Szybko zauważyli to internauci, którzy zaczęli mocno krytykować lub żartować sobie z tego, co trafiło do sieci. Nie brak głosów, że wygląda to jak coś z czasów PlayStation 2 lub urządzeń mobilnych.

Z okładką Ultimate Edition możecie zapoznać się poniżej. Warto również przypomnieć, że według przecieków, na standardowym wydaniu gry ma pojawić się jedynie Erling Haaland, piłkarz grający na pozycji napastnika w Manchester City oraz reprezentacji Norwegii.

https://twitter.com/EASPORTSFC/status/1678403705794859008

Poniżej możecie zapoznać się także z niektórymi z komentarzy pod ujawnieniem okładki.

EA Sports FC 24 - reakcje internautów na okładkę Ultimate Edition

EA Sports FC 24 - data premiery nie została jeszcze ujawniona przez wydawcę, ale nieoficjalne plotki wskazują, że gra trafi na sklepowe półki już 29 września tego roku.