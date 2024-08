EA SPORTS FC 25 - nowi bohaterowie zaprezentowani

EA Sports

Tegoroczne wcielenia bohaterów w EA Sports FC 25 to coś więcej niż tylko nowe karty w grze. Każdy z nich został zainspirowany swoją rzeczywistą ścieżką kariery, a ich rozwój będzie odzwierciedlać drogę, jaką przeszli na boisku. Wśród nowych twarzy znaleźli się Eden Hazard, Tim Howard, Laura Georges i Maicon, którzy przemieniają się z piłkarskich debiutantów w prawdziwych superbohaterów.

Gracze, którzy złożą zamówienie przedpremierowe na EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition do 20 sierpnia, otrzymają ekskluzywny przedmiot „Origin Hero”, który będzie dostępny już podczas wczesnego dostępu do gry. Ten unikalny przedmiot zostanie automatycznie ulepszony do wersji „Prime Hero” 28 listopada.

Fani, którzy zdecydują się na pre order w wydaniu Ultimate Edition, nie tylko zyskają wcześniejszy dostęp do gry, ale także otrzymają niewymienialny przedmiot Bohatera lub Ikony w FC 24 Ultimate Team. Przedmiot ten będzie pochodził z kampanii Greats of the Game.

Tegoroczna lista Bohaterów EA SPORTS FC 25 Ultimate Team będzie zawierać 13 nowych postaci:

Blaise Matuidi,

Celia Šašić,

Eden Hazard,

Fara Williams,

Guti,

Jaap Stam,

Jamie Carragher,

Laura Georges,

Maicon,

Marek Hamšík,

Mohammed Noor,

Tim Howard,

Zé Roberto.

Gra będzie dostępna od 27 września 2024 r., a wczesny dostęp w ramach Ultimate Edition rozpocznie się 20 września 2024 r. Członkowie EA Play będą mieli możliwość skorzystania z 10-godzinnego wczesnego dostępu do gry od 20 września.