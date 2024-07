EA Sports

Legendarny zespół włoskiej Seria A, drużyna SSC Napoli powraca do "Elektroników". To oznacza obecność klubu w nadchodzącej piłkarskiej corocznej serii EA Sports FC.

Jesteśmy podekscytowani i bardzo dumni, że możemy powrócić do najbardziej kultowej gry wideo na świecie. Partnerstwo z EA SPORTS ma na celu uczczenie miłości naszych fanów rozsianych po całym świecie do Napoli — wyjaśnia Tommaso Bianchini, szef ds. operacji finansowych we włoskim klubie.

Co to oznacza dla posiadaczy EA Sports FC 25? Przede wszystkim oficjalne marki związane z klubem, pełen licencjonowany skład, koszulki, logotypy, a także Stadio Diego Armando Maradona, czyli piłkarska arena, na której klub rozgrywa swoje mecze.

To nie koniec powrotów do EA. Plotkuje się, że kolejnym włoskim klubem, który ma trafić do następcy marki FIFA, jest inny gigant Serie A - klub AS Roma.

Najnowsza odsłona sportowej serii od EA swoją premierę będzie miała 27 września.