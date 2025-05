fot. Midjourney/Adam Siennica

Raz na kilka lat pojawiają się wyjątkowe filmy animowane, które zapadają w pamięć na zawsze. Dziki robot to jedna z takich ponadczasowych animacji – wzruszająca do łez zarówno dzieci, jak i dorosłych. To wybitne kino animowane, które pod koniec 2024 roku podbiło serca widzów i krytyków w każdym wieku, odnosząc sukces zarówno komercyjny, jak i artystyczny. Trzy nominacje do Oscara nie były przypadkowe! 96% pozytywnych recenzji krytyków oraz 98% pozytywnych opinii widzów według Rotten Tomatoes, który zbiera takie dane. Rzadko wszyscy tak zgodnie chwalą. Dziki robot to gwarancja doskonałej rozrywki i wielkich emocji. Teraz można go oglądać w SkyShowtime w ramach subskrypcji.

O czym jest Dziki robot?

Historia opowiada o futurystycznym robocie Rozzumie 7134, który zostaje wyrzucony na brzeg bezludnej wyspy. Poznając swój nowy dom, niespodziewanie zostaje opiekunką osieroconej gęsi, której nadaje imię Brightbill. Wspólnie walczą o przetrwanie w trudnych warunkach, a pomaga im w tym grupa odmieńców, którzy stają się ich nową rodziną. Roz i spółka będą musieli stanąć w obronie wyspy przed inwazją wrogich robotów, które za wszelką cenę chcą sprowadzić Roz z powrotem do jej producenta.