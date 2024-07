Microsoft

Ceny Xbox Game Pass uległy zmianie. Od dziś za pakiet Ultimate trzeba zapłacić 72,99 zł (wcześniej: 62,99 zł), a PC Game Pass podrożał z 39,99 zł na 47,99 zł miesięcznie. Na tym jednak nie koniec. Zrezygnowano z Xbox Game Pass na konsole, który od dziś nie jest dostępny do zakupu. W niesprecyzowanej przyszłości ma on zostać zastąpiony przez usługę Standard, która zaoferuje dostęp do trybu wieloosobowego i biblioteki wielu gier, choć bez premierowych tytułów. Nowe ceny wchodzą w życie od 10 lipca dla nowych użytkowników i od 12 września dla osób, które posiadają aktywną subskrypcję.

Podsumowując, na ten moment wygląda to następująco:

Xbox Game Pass Ultimate - 73,99 zł/miesiąc (wzrost z 62,99 zł/miesiąc);

PC Game Pass - 47,99 zł/miesiąc (wcześniej 39,99 zł/miesiąc);

Xbox Game Pass Core (abonament obejmujący tylko tryb wieloosobowy online i mały wybór gier) - 249 zł / rok (bez zmian)

Xbox Game Pass Standard (bez gier na premierę) - zadebiutuje w "nadchodzących miesiącach" - 14,99$ (polska cena nie została ujawniona)

Ostatnia ze zmian dotyczy czasu, na który można wykupić abonament przy pomocy kodów. Wcześniej użytkownicy mogli zgromadzić na swoim koncie aż 36 miesięcy subskrypcji, teraz zaś skrócono to do 13 miesięcy.

Jak tłumaczy Microsoft, powyższe zmiany mają na celu dostosowanie oferty Xbox Game Pass do rosnących kosztów i potrzeb rynku.