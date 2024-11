Ubierz się jak Max Caulfield. Powstała kolekcja ubrań inspirowana grą Life is Strange: Double Exposure

fot. Square Enix, Insert Coin

Reklama

Z okazji niedawnej premiery Life is Strange: Double Exposure, Square Enix zdecydowało się nawiązać współpracę z firmą Insert Coin. Jej efektem jest kolekcja ubrań i akcesoriów inspirowanych grą. Co ciekawe, tym razem nie ograniczono się wyłącznie do t-shirtów czy bluz z motywami nawiązującymi do tej produkcji. Fani mogą nabyć też między innymi czapkę, płaszcz i torbę noszone przez główną bohaterkę, Max Caulfield. Listę produktów domyka przypinka z symbolem Abraxas Society oraz kubek z hasłem "Nerdy & Dirty".

Ceny są bardzo różne - od 5,99 funtów (ok. 31 zł) za przypinkę, aż po 59,99 funtów (309 zł) za torbę i nawet 149,99 funtów (ponad 700 zł) za płaszcz. Z wyglądem poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład kolekcji możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Life is Strange: Double Exposure - ubrania i akcesoria od Insert Coin

Life is Strange: Double Exposure zadebiutowało 29 października 2024 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a więcej na jej temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.