EA zarobiło niemal miliard dolarów na mikropłatnościach w jeden kwartał

Mikropłatności to coś, czego wiele osób nie znosi. Często dodawane są one do gier na siłę, nierzadko też na zasadzie pay-to-win, pomagając tym samym graczom o bardziej zasobnych portfelach. Czym innym są mikrotransakcje kosmetyczne, bez wpływu na rozgrywkę, ale nie każdy chce przerzucić się na taki model. W ostatnich latach pojawiły się też wątpliwości, czy tego typu rozwiązania nie są hazardem, w związku z czym zostały one zakazane w pewnych krajach. To zaś spotkało się z niezadowoleniem wydawców, bo ograniczyło ich zarobki, a te mogą być naprawdę imponujące, co pokazuje ostatni raport finansowy EA.

Wynika z niego, że Electronic Arts na samych mikrotransakcjach w ostatnim kwartale 2019 roku zarobiło niemal miliard dolarów dochodu, co z kolei przełożyło się na 361 milionów dolarów zysku. W całym minionym roku zaś, mikropłatności przyniosły wydawcy dochód ponad 2,8 miliarda dolarów. Zdecydowana większość tej sumy pochodzi z popularnych trybów Ultimate Team do sportowych gier, takich jak FIFA 20, NHL 20 czy Madden NFL 20.