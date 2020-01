Star Wars Jedi: Upadły zakon - sprzedaż gry przewyższyła oczekiwania EA

Star Wars Jedi: Upadły zakon okazało się nie tylko naprawdę przyzwoitą grą, ale też osiągnęło bardzo dobrą sprzedaż. Kierownictwo EA zebrało się z inwestorami, by przedstawić wyniki finansowe osiągane przez firmę. Wydawca zakładał, że do końca roku uda się sprzedać od 6 do 8 milionów produkcji od studia Respawn Entertainment.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen już na koniec roku 2019 przekroczyła oczekiwania wydawcy. Do 31 grudnia tytuł ten rozszedł się w nakładzie przewyższającym zakładane 8 milionów egzemplarzy.

Cała ta sytuacja jest doskonałym przykładem na to, że dobry gra dla jednego gracza są w stanie wygenerować dobry zarobek dla wydawcy. Ciekawe, co teraz uważają mocodawcy w EA, którzy swego czasu przekonywali, że przyszłością branży są gry-usługi, a typowe produkcje dla jednego gracza powoli umierają i nie przynoszą zakładanych zysków.

Star Wars Jedi: Upadły zakon to trzecioosobowa gra akcji, w której gracze wcielają się w Cala Kestisa, młodego padawana, któremu udało się ujść cało z pogromu Jedi po Rozkazie 66. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.