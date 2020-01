Doom Eternal bez mikrotransakcji. Twórca potwierdza

Doom Eternal to kolejna odsłona kultowej serii pierwszoosobowych strzelanek. Tytuł ponownie zaoferuje brutalną i dynamiczną rozgrywkę. Część graczy obawiała się jednak o to, że produkcja id Software, wzorem wielu innych konkurencyjnych gier, może otrzymać mikrotransakcje. Tak się jednak nie stanie.

Informację tę przekazał Hugo Martin z id Software. Na Facebooku zdradził on, że w Doom Eternal nie zabraknie przedmiotów kosmetycznych, ale gracze zdobędą je za postępy w grze, a nie dzięki zasobnemu portfelowi. Nie uświadczymy tutaj więc cyfrowego sklepu i rozwiązań rodem z gier mobilnych i tytułów free-to-play.

Doom Eternal to produkcja za 60$, a nie gra mobilna czy free-to-play. Dajemy wam pełne doświadczenie bez sklepu, jak można byłoby się tego spodziewać. Jeśli chcesz wyjątkowo wyglądającą broń, to musisz ją zdobyć. Odblokowywanie broni jest częścią doświadczenia jeśli ci na tym zależy, możesz też to kompletnie zignorować.

Doom Eternal zadebiutuje 20 marca na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń po ograniu pierwszych 3 godzin.