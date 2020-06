Earwig and the Witch - studio Ghibli pokazuje pierwsze zdjęcia z nowej animacji

Źródło: Ghibli

Od dłuższego czasu wiemy, że Hayao Miyazaki, założyciel studia Ghibli, pracuje nad filmem How Do You Live?, będącym adaptacją mangi z 1937 roku o tym samym tytule. Jednak ze względu na nietypowy proces powstawania animacji, projekt będzie tworzony jeszcze przez przynajmniej trzy lata. Teraz jednak dostaliśmy pierwsze zdjęcia z nowego projektu studia.

Syn Mizayakiego, Gorō, stworzył nową animację pt. Earwig And The Witch, która zrealizowana została za pomocą animacji komputerowej. Będzie to produkcja oparta o książkę dla dzieci o tym samym tytule autorstwa Diany Wynne Jones. Historia opowiada o Earwig, sierotce mieszkającej w Domu dziecka pod patronatem St. Morwalda. Zostaje pewnego dnia adaptowana przez kobietę o imieniu Bella Yaga, która okazuje się okropną czarownicą i wprowadza Earwig do domu pełnego nadprzyrodzonych zjawisk. Z pomocą gadającego kota, dziewczyna musi wykazać się sprytem, aby przetrwać. Zobaczcie zdjęcia:

Animacja została uwzględniona na liście tegorocznego festiwalu Cannes 2020. Produkcja jednak ze względu na koronawirusa zadebiutuje zimą 2020 roku w Japonii.