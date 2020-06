Stargirl - zdjęcia z 7. odcinka serialu. Bohaterka na meczu

The CW

29 czerwca na platformie DC Universe zadebiutuje 7. odcinek 1. sezonu serialu Stargirl. Został on zatytułowany Shiv Part One. W nim Cindy będzie sprzeciwiać się surowym zasadom ojca, którym jest dr Ito / Dragon King, członek Injustice Society. Dla przypomnienia w komiksach Cindy staje się złoczyńcą Shiv, aby zadowolić wymagania ojca. Jednak w tym serialu twórcy lubią inaczej podchodzić do genezy postaci, więc może droga tej bohaterki zostanie ukazana inaczej. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten odcinek. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Stargirl 1x7

Serial opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków.

W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.