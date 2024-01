Echo wyznacza "nowy początek" Marvela. W serialu pojawi się dużo występów cameo?

fot. Marvel Studios

Brad Winderbaum, producent wykonawczy Echo, w rozmowie z portalem Slash Film stwierdził, że nadchodzący serial MCU będzie nowym początkiem dla Marvel Studios. Dlaczego? Zobaczcie jego pełną wypowiedź poniżej i przekonajcie się sami.

Echo wyznacza "nowy początek" Marvela

W pewnym sensie, Echo wyznacza nowy początek studia. To zupełnie nowy ton, przyziemna i emocjonalna podróż, nie tylko dla widzów, ale także dla nas, pracujących za kulisami.

Warto wspomnieć, że Echo jest pierwszym serialem Marvela z kategorią wiekową TV-MA, czyli dla dojrzałej widowni.

W serialu pojawi się dużo występów cameo?

Co ciekawe, Sydney Freeland, reżyserka serialu, potwierdziła, że w Echo pojawi się kilka występów cameo - nie tylko z seriali. W rozmowie z TV Line powiedziała:

W naszym serialu pojawi się kilka występów cameo. Fani MCU zobaczą bohaterów, których już znają z innych filmów i seriali Marvela. Jednocześnie, nie musisz "odrobić pracy domowej", by go obejrzeć. Ludzie, którzy nie znają MCU, mogą spokojnie przystąpić do seansu.

