Echo - recenzje w sieci. Nowy kierunek dla MCU?

Echo to serial w obrębie świata Kinowego Uniwersum Marvela, który skupia się na postaci Mayi Lopez, zwanej również Echo, którą w MCU poznaliśmy po raz pierwszy w produkcji Hawkeye. 5 odcinkowa seria w reżyserii Sydney Freeland oraz Catriony McKenzie pokazuje znane uniwersum filmowo-serialowe z bardziej przyziemnej perspektywy, która przypomina seriale Netflixa powiązane z postaciami z komiksów Marvela.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje produkcji. W serwisie Rotten Tomatoes na ten moment produkcja otrzymała 59 recenzji, które składają się na procentowy przelicznik 73% od krytyków oraz 71% od publiczności na podstawie ponad tysiąca opinii. Średnia z ocen krytyków na ten moment wynosi 6.6/10, co w porównaniu z ostatnim serialem z MCU, drugim sezonem Lokiego, wydaje się przeciętnym wynikiem, gdyż tamta produkcja cieszyła się oceną 7.4/10.

Echo - brutalnie, przyziemnie, inaczej

W serialu Echo miał powrócić w pełnej krasie Wilson Fisk grany przez Vincenta D'Onofrio, którego poznaliśmy w serialu Daredevil od Netflixa oraz produkcji o Hawkeye'u. To jednocześnie pierwsza produkcja ze świata MCU, która jest wyłącznie dla dorosłych, tak samo jak seriale Netflixa. Według recenzji jest to widoczne na ekranie, a krew leje się na lewo i prawo. To znacznie wyróżnia Echo na tle innych dzieł z Kinowego Uniwersum Marvela. Niektórzy nazywają mini serię z Alaquą Cox w roli głównej "antidotum" na marazm MCU. To inna pod względem klimatu, brutalna i przyziemna opowieść zamknięta w około 4 godzinach materiału. Według niektórych recenzentów mógłby to być nowy kierunek dla Kevina Feige, chociaż nie wszyscy są przekonani do tego pomysłu - według innych jedna jaskółka wiosny nie czyni, a Echo jest tylko "poprawna".

Bardzo chwalona jest odtwórczyni głównej roli, Alaqua Cox, która podobnie jak jej bohaterka jest osobą głuchą oraz używa protezy. Aktorka świetnie operuje mimiką i innymi środkami przekazu, dzięki czemu tworzy postać wiarygodną, silną i łatwą do polubienia. Wyróżnia się na tle innych postaci z Kinowego Uniwersum Marvela. To bardzo magnetyczny występ, który przyciąga wzrok do ekranu. Pada nawet określenie, że Alaqua Cox to jedyny dobry element produkcji.

Podział między krytykami pojawia się w kwestii samej narracji. Jedni chwalą sobie przyziemność i mniejszy rozmach opowieści o Mayi Lopez, który porównywany jest do serialu mafijnego albo seriali Netflixa o np. Daredevilu, ale dla innych brakuje tu większego skupienia na postaciach i relacjach między nimi, przez co ciężko się o nie martwić. Cierpi na tym relacja Lopez z Wilsonem Fiskiem, której w opinii jednego z recenzentów brakuje wagi emocjonalnej.

Dużo pochwał zbierają sceny akcji, które są dynamiczne i brutalne. W pełni wykorzystują możliwość pokazania krwi czy skręcania karków na ekranie. Chwalona jest scena nakręcona na jednym ujęciu, gdzie Echo walczy najpierw ze zbirami, a potem z samym Daredevilem. Wiele komplementów dostaje też dźwięk w serialu, bo ten w momentach walk zostaje przygłuszony, co dodaje klimatu oglądanym scenom.

Serial jest również inkluzywny, a wątek pochodzenia Mayi przypadł do gustu wielu krytykom, którzy uważają go za potrzebne urozmaicenie i cieszą się z postawionego nacisku. Twórcy nie bali się wejścia głębiej w korzenie kultury rdzennych Amerykanów czy używania języka migowego, zarówno amerykańskiego jak i Indian z Wielkich Równin.

Ostatecznie produkcja uważana jest za powiew świeżości, który momentami gubi się w swoich założeniach i stawia nacisk nie tam, gdzie być powinien. Padają opinie, że serial mógłby być krótszy i zamknąć się nawet w dwóch godzinach. Inne mówią, że brakuje w nim położenia akcentu na więzi między postaciami i ich rozwinięcie. Faworyzowana jest fabuła kosztem rozwoju postaci. Według recenzentów może to być nowy, ciekawy kierunek dla MCU, ale przedtem należy nanieść kilka poprawek na kolejne, podobne produkcje.