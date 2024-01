Echo - pierwsze opinie są jednoznaczne. Klimat dawnego Daredevila i fantastyczne sceny walk

Marvel/Disney+

Już jutro na Disney+ zadebiutuje serial Echo, najnowsza odsłona MCU. Tymczasem do sieci właśnie trafiły pierwsze reakcje dziennikarzy i krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć pierwsze 3 z wszystkich 5 odcinków produkcji. Autorzy opinii są zgodni: Echo to wielkie zaskoczenie, które koniec końców może pretendować do miana jednego z najlepszych seriali Marvela, a sceny walk w tej ekranowej opowieści zasługują na najwyższe słowa uznania.

Premierowe odcinki widział już także Adam Siennica, który swoje wrażenia podsumowuje następująco:

Echo to pozytywne zaskoczenie, bo nie ma tu nic wywołującego zażenowanie, zdziwienie czy dyskomfort spowodowany tym, jak MCU jest pogubione. Sprawnie opowiadana i przemyślana historia dobrze korzysta z klimatu pochodzenia tytułowej postaci, czyli jej bycia Rdzenną Amerykanką. Do tego Vincent D'Onofrio jak zawsze świetny w roli Wilsona Fiska. A akcja? Tak dobrze nakręconych walk nie było od czasów Daredevila: brutalne, długie ujęcia, świetny montaż, pomysłowa choreografia i doskonała praca kamery. Jest nieźle, ale to ostatnie 2 odcinki przyniosą ostateczną odpowiedź na pytanie, czy będzie to sukces, czy jednak niekoniecznie.

The Hollywood Handle o Echo pisze tak:

To MCU, jakiego do tej pory nie oglądaliście. Serial jest krwawy, wypełniony akcją po brzegi i przerażający. Alaqua Cox w tytułowej roli jest tak utalentowana, że nie sposób nie zachwycać się jej występem. Niektóre elementy fabularne mogłyby być co prawda lepiej rozwinięte, ale ten serial jest prawdziwym zwycięzcą.

Molly Freeman z serwisu Screenrant wydaje się zachwycona:

Akcja rozkręca się powoli - większość pierwszego odcinka to w rzeczywistości prolog, lecz sytuacja szybko ulega poprawie. Echo ma zapierające dech w piersiach sceny walk i swój własny, unikalny styl. To jedna z najlepszych rzeczy od dawna jeśli chodzi o to, co Marvel zaoferował na Disney+.

Inny dziennikarz Screenranta, Rob Keyes, jest odrobinę bardziej powściągliwy:

Widziałem pierwsze 3 odcinki. Są tu zupełnie nieoczekiwane rzeczy, ale nie kupiono mnie jeszcze całkowicie; do tego może dojść dopiero po całym sezonie. Zobaczenie Wilsona Fiska i Daredevila razem jest niesamowite - ten serial doskonale pasuje do starego uniwersum Daredevila.

To z kolei opinia The Movie Podcast:

Serial Echo jest brutalny, bezlitosny i rozpędza się jak pociąg. Alaqua Cox i Vincent D'Onofrio wnoszą do MCU surowość i głębię, której nie widziałem chyba od czasów Daredevila. Fabuła jest skomplikowana i wciągająca, a sama akcja niezwykle satysfakcjonująca.

