Wielki sukces Clair Obscur: Expedition 33. Sprzedaż i wyniki na Steam robią wrażenie!

Clair Obscur: Expedition 33 to pierwszy projekt francuskiego studia Sandfall Interactive i wszystko wskazuje na to, że jest to wręcz wymarzony debiut, którego inni twórcy mogą pozazdrościć. Produkcja nie tylko spotkała się z uznaniem krytyków i jest jedną z najlepiej ocenianych gier tego roku, ale także świetnie się sprzedaje.

25 kwietnia, zaledwie dzień po premierze, twórcy poinformowali we wpisie na portalu X o przekroczeniu bariery pół miliona sprzedanych egzemplarzy. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy o zupełnie nowej marce, która od dnia debiutu jest dostępna w katalogu Xbox Game Pass.

Dzieło Francuzów bardzo dobrze radzi sobie również na Steamie. W szczytowym momencie w Clair Obscur: Expedition 33 na platformie Valve grało jednocześnie 121 422 graczy, a 90% z ponad 17 tysięcy wystawionych tam przez graczy opinii to recenzje pozytywne.