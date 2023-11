Echo - ile odcinków serialu MCU? Rekordowo mało

fot. Marvel Studios

Echo, nowa produkcja o superbohaterce Marvela, którą poznaliśmy w Hawkeye, w niedawnym zwiastunie zaskoczyła widzów poziomem brutalności dotąd niespotykanym w produkcjach Marvel Cinematic Universe. Poza ciężkim klimatem samego zwiastuna, podano również informacje o tym, że jest to pierwszy serial, który wzorem na przykład Netflixowego Daredevila wypuści wszystkie swoje odcinki jednego dnia i to zarówno na platformie Disney+ jak i Hulu w USA. Potwierdzono także szokującą kategorię wiekową, ponieważ jest to pierwszy serial MCU skierowany wyłącznie dla dorosłych.

The Direct podaje kolejne zaskakujące doniesienie odnośnie produkcji Marvela. Echo jest rekordzistką w kwestii najmniejszej ilości odcinków serialu MCU. O ile poprzednie produkcje ze stajni Marvela zwykle liczyły sześć odcinków lub więcej, przygoda Mayi Lopez potrwa zaledwie pięć odcinków.

Echo - opis serialu

Echo jest spin-offem serialu Hawkeye i należy do Sagi Multiwersum. Produkcja opowie o losach tytułowej wojowniczki po tym, jak dowiedziała się, że to nie Clint Barton odpowiada za śmierć jej ojca, tylko Wilson Fisk, dla którego do tej pory pracowała. Bohaterka będzie musiała stawić czoła swojej przeszłości, by ruszyć naprzód. Dowie się także więcej o swoich korzeniach jako rdzennej Amerykanki.

Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. W obsadzie znaleźli się: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon.

Echo - serial MCU ma zadebiutować w 10 stycznia 2024 roku.

