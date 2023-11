Echo to pierwszy serial MCU dla dorosłych. Ma najwyższą możliwą kategorię wiekową

fot. Disney+

Echo to serial MCU o postaci o imieniu Maya Lopez, którą poznaliśmy w produkcji zatytułowanej Hawkeye. Zwiastun potwierdził, że po raz pierwszy w historii MCU nie mamy sytuacji, w której jest tylko gadanie o tym, jak będzie brutalnie i mrocznie. Po raz pierwszy serial dostał najwyższą kategorię wiekową TV-MA, czyli taką samą, jaką miały marvelowskie seriale tworzone dla Netflixa. Ona oznacza, że treść danej produkcji jest skierowana tylko do dorosłych widzów.

Echo - serial MCU dla dorosłych

Tak tłumaczy decyzję Brad Winderbaum, szef streamingu, telewizji i animacji w Disneyu:

- Jest to trochę bardziej brutalnie realistyczna i odważna strona Marvela, która pokazuje powiew tego, do czego Marvel jest zdolny. To nowy kierunek dla naszej franczyzy, zwłaszcza w Disney+.

Winderbaum dodaje, że Echo będzie pierwszym serialem MCU wyświetlanym pod szyldem Marvel Spotlight. Nazwa jest zaczerpnięta z komiksów i będzie służyć do tego, by prezentować różnorodne historie, których oglądanie nie wymaga znajomości całego filmowego uniwersum Marvela. To właśnie pod tym szyldem będą wszystkie produkcje skierowane tylko do widzów dorosłych.

- Marvel Spotlight to platforma, która ma dać bardziej realistyczne, skupione na postaciach historie. Tak jak w przypadku Echo skupiamy się na stawkach na poziomie lokalnym, które nie mają związku z główną ciągłością fabularną MCU. Tak jak fani komiksów nie musieli znać Avengers czy Fantastycznej Czwórki, by chłonąć historię Ghost Ridera ze Spotlight. Dlatego też nasza widownia nie musi oglądać innych seriali Marvela, by zrozumieć historię o Mai.

Dziennikarze The Hollywood Reporter byli na pokazie scen z Echo, na który Marvel zaprosił prasę. Twierdzą, że pod kątem klimatu, mroku i przemocy to wyglądało jak połączenie: Daredevila, Breaking Bad i Johna Wicka. Bardziej przypominało poważny serial dla dorosłych z jakościowych telewizji kablowych niż typowy serial MCU dla streamingu.

- Ludzie w naszym serialu krwawią, umierają, są zabijani. W tym wszystkim są prawdziwe konsekwencje - mówi Freeland, reżyserka serialu.

Echo - premiera w Disney+ już 10 stycznia 2024 roku.