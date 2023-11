Echo – bohaterka będzie miała inne moce niż w komiksach. Znajomość pozostałych produkcji z MCU nie będzie konieczna

fot. Marvel Studios

Reklama

Echo będzie pierwszym serialem studia spod serii Marvel Spotlight, która powstała specjalnie z myślą o osobach, które nie znają całego superbohaterskiego uniwersum. Chociaż w produkcji nie zabraknie kilku znanych postaci, jak Daredevil, czy Kingpin, to widzowie nie będą musieli znać poprzednich historii z tymi bohaterami. Reżyserka Sydney Freeland w jednym z wywiadów potwierdziła, że nie trzeba będzie oglądać żadnej innej produkcji z MCU, aby zrozumieć wydarzenia z Echo.

Echo – nie trzeba znać innych produkcji z MCU

Freeland wyjaśniła, w jaki sposób Echo pozostanie samodzielną produkcją:

Nie musicie oglądać żadnego innego serialu Marvela, pomimo osadzenia produkcji w ramach uniwersum, to szybko wybierzemy własną ścieżkę dla rozwoju historii. To jest w pewien sposób trudne, ponieważ widziałam wiele tych treści i dobrze znam Hawkeye. Ale byliśmy tego świadomi. Naszym celem jest, aby nie widz nie czuł konieczności zaznajomienia się z innymi produkcjami, aby zrozumieć powiązania.

Fani produkcji Marvela mogą jednak liczyć na niektóre znajome elementy. Freeland przyznała, że serial będzie ukłonem w stronę Daredevila od Netflixa:

Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale uwielbiam serial Daredevil Netflixa, jest świetny. Więc z pewnością wzięliśmy pod uwagę walki z Daredevila, to był mały ukłon w stronę tego serialu. Ale jednocześnie chcieliśmy bardzo stanowczo pokazać, że w naszym serialu bohaterami są ludzie z krwi i kości. […] Stawką nie są losy wszechświata i kiedy posuniesz się za daleko, możesz w pewnym sensie stracić z oczu tę przyziemność. To zdecydowało o tonie tego serialu.

Echo - zdjęcia

Echo

Echo – bohaterka zyska nowe moce

Reżyserka wyjaśniła również, że Maya Lopez nadal pozostanie antagonistką:

Chcieliśmy czegoś, co ponownie będzie przypominać serial Hawkeye, więc trzeba pamiętać, że ona nadal będzie złoczyńcą. Chcieliśmy na tym oprzeć cały ton opowieści.

Sydney Freeland dodała, że Echo zyska nowe moce, które będą różnić się od tych znanych z komiksów:

Więc jej moc w komiksach polega na kopiowaniu wszystkiego, każdego ruchu przeciwnika. To trochę kiepskie. To nie jest jej moc w serialu. Na razie tak to zostawmy.

Echo pojawi się na Disney+ już 10 stycznia 2024 roku.