Echo - serial MCU mógł podzielić los Batgirl. Tak twierdzi kaskader

fot. materiały prasowe

Chris Brewster to kaskader, który pracował przy projektach MCU i ma zakulisową wiedzę o wielu rzeczach. Podczas rozmowy w podcaście wyjawił, że Marvel Studios rozważało wyrzucenie serialu Echo do kosza, podobnie jak Warner Bros. Discovery zrobił z Batgirl. Powodem miało być to, jak rzekomo bardzo nieudany jest efekt końcowy tego projektu.

- Słyszałem, że chcieli zrobić z tym serialem to samo, co zrobiono z Batgirl, ponieważ nie byli zadowoleni z efektu. Teraz robią dokrętki i planują to wyemitować. Moim zdaniem to ma wiele wspólnego z faktem, że przez strajk nie ma obecnie zbyt wiele treści, a to jest już prawie gotowe.

Wcześniejsze plotki o Echo mówiły o problemach za kulisami oraz o tym, że serial zwyczajnie nie wyszedł dobrze. Został on też opóźniony w stosunku do oryginalnej potencjalnej premiery, by naprawić te liczne problemy. Tak przynajmniej mówiono w plotkach.

Przekonamy się jesienią 2023 roku, czy Echo jednak będzie mieć jakość, jaką fani MCU oczekują, czy serial wpisze się w nieudane projekty 4. i 5. fazy uniwersum.