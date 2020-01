Ed Sheeran w Star Wars 9 - kogo zagrał? Zobacz zdjęcia jego dwóch ról

Ed Sheeran w Star Wars 9 zagrał aż dwie role epizodyczne. Oficjalne konto Gwiezdnych Wojen na Twitterze udostępniło artykuł ze strony Disneya z kilkoma smaczkami, o których widzowie mogli nie wiedzieć. Dzięki temu poznajemy szczegóły roli piosenkarza.

Ed Sheeran w Star Wars 9 - kogo zagrał?

Wiemy od końca 2019 roku, że na pewno zagrał jednego ze szturmowców Najwyższego Porządku, ponieważ sugerowało to jedno wideo z planu. Tam też widzieliśmy go w stroju. Według informacji opublikowanych wcześniej jest on jednym z żołnierzy w początkowych scenach na Kijimi.

Nowe doniesienia z połowy stycznia 2020 roku zdradzają, że wcielił się również w postać Engiego Golby, który ma rozpisaną swoją historię. Był on górnikiem z Didyma V specjalizującym się w używaniu materiałów wybuchowych w kopalniach. Uciekł ze swojego świata, gdy opanował go Najwyższy Porządek i dołączył do Ruchu Oporu. Użyczył im swoich talentów.

Ed Sheeran w Star Wars 9 - zdjęcia:

Ed Sheeran jako Engi Golba - Star Wars 9

W filmie są jeszcze dwa muzyczne cameo. Nigel Godrich, producent Radiohead wcielił się w szturmowca FN-2802 w scenie na pustynnej Pasaanie. Jest on żołnierzem, który mierzy do Rey, a który chwilę później ginie z ręki Lando Calrissiana. Poza tym jako barman na Kijimi pojawił się John Williams, kompozytor muzyki do całej Gwiezdnej Sagi.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza rola Eda Sheeran na ekranie. Pojawił się wcześniej epizodycznie w serialu Gra o tron.