Obcy znów podbije kino? Nowe informacje o sequelu Romulusa

Po tym, jak Obcy: Romulus okazał się hitem box office i zdobył nominację do Oscara, 20th Century Studios dało zielone światło na sequel. Do tej pory nie pojawiło się za wiele informacji na jego temat. Jednak wreszcie reżyser Fede Álvarez mógł zdradzić fanom kilka szczegółów odnośnie projektu.

Nowe informacje o sequelu Romulusa

Collider zorganizował specjalny pokaz IMAX filmu Obcy: Romulus, po którym odbyła się sesja Q&A. To właśnie podczas niej Fede Álvarez zdradził, że już pisze scenariusz do kontynuacji. Uspokoił również fanów, że prawdopodobnie będzie to jego kolejny projekt w kolejce. Co oznacza, że nie będzie trzeba czekać, aż skończy pracę nad innym filmem.

Na pytanie, kiedy rozpoczną się zdjęcia do sequela, odpowiedział:

To dobre pytanie. Mam nadzieję, że zaczniemy kręcić w tym roku – Następnie reżyser odwrócił się do Daniela Macarina i Erica Barbry. – Jeśli jesteście dostępni [śmiech].

Reżyser wyjaśnił, że na początku chciał się nacieszyć sukcesem Romulusa, więc odłożył myślenie o sequelu na później – i to później nadeszło właśnie teraz.

Przez ostatnie kilka miesięcy starałem się nie myśleć o niczym, tylko cieszyć faktem, że film odniósł sukces. Teraz, gdy otrzymaliśmy już trochę miłości w sezonie nagród, zaczynam się nad tym zastanawiać. Oczywiście, wraz ze studiem podoba nam się pomysł na nakręcenia sequela. Więc tak. Mamy już pomysł na kontynuację, który naprawdę mnie ekscytuje i popchnie sagę do przodu.

Fede Álvarez zdradził również wcześniej, że myślał o tym, by tym razem pójść dalej – udać się do miejsc, o których jeszcze jeszcze nic nie wiadomo i widzowie nie będą mieć pojęcia, co może się wydarzyć. Reżyser zawsze myśli o tym, co sam jako fan chciałby jeszcze zobaczyć.

To takie ogromne uniwersum. Myślę, że teraz naprawdę chciałby udać się dalej, wypłynąć na niezbadane wody dla franczyzy.

