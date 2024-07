Eddie Murphy o rasistowskim żarcie Spade'a z SNL: "Czemu tak ze mną igrasz?"

fot. materiały prasowe

Aktualnie Eddie Murphy jest pochłonięty promocją swojego filmu, Gliniarz z Beverly Hills: Axel F., który niedługo wejdzie na platformę Netflix. Niedawno aktor udzielił wywiadu dla The New York Times, w którym opowiedział o kulisach konfliktu z Davidem Spadem. Oboje w pewnym momencie występowali w Saturday Night Live.

- W dawnych czasach, kiedy zaczynałem, byli wobec mnie bezlitośni i spoko skeczy miało podłoże rasistowskie. Wówczas nie było Czarnego Hollywood. Nie było raperów, hip-hopu. To były lata 80.

Przyznał, że gdy dziesięć lat później Spade żartował o jego karierze, to mocno go zabolało. W 1995 roku komik pokazał zdjęcie Murphy'ego, po czym powiedział: "Spójrzcie, dzieciaki, to spadająca gwiazda. Pomyślcie życzenie". Aktor był zszokowany i głęboko rozczarowany, że będąc częścią SNL, taki żart o nim przeszedł do programu.

- Pomyślałem wtedy: "Chwila, ja należę do rodziny i tak ze mną igrasz?". Jestem najważniejszą rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w tym programie. Nie byłby nawet emitowany, gdybym do niego nie wrócił. A teraz ktoś z obsady żartuje z mojej kariery? Wiem, że nie może tego ot tak powiedzieć - producenci musieli uznać, że taka kwestia może przejść. (...) Większość osób, które odeszły z programu, nie robi niesamowitej kariery. To mnie uderzyło.

David Spade - jak odniósł się do skeczu o Murphym?

Spade miał dwie okazje, w których skomentował wspomniany skecz. W 1997 roku, podczas wywiadu dla Entertainment Weekly, przyznał, że jest świadomy tego, iż żart zranił Murphy'ego. Nie wydawał się tym przejęty.

- Powiedz mu dwa słowa, które odmienią jego życie: "Odpuść sobie".

Natomiast po latach, w 2017 roku, napisał autobiografię Almost Interesting, w której powrócił do tego tematu. Przyznał, że już rozumie, dlaczego Eddie Murphy poczuł rozczarowanie przez te słowa.

- Przytyk jak ten, który wycelowałem w Eddiego, może sprawić, że opinia publiczna zacznie zwracać się przeciwko komuś. Czasem ordynarne żarty pociągają za sobą konsekwencje. (...) Wszyscy w showbiznesie chcą, żeby ludzie ich lubili. Ale kiedy zostaniesz zjechany w skeczu lub w Internecie, to g**no zostaje.