Edgar Wright z zazdrością obejrzał Furiosę. Zachwyty, porównania do Ben Hura, "czapki z głów przed Georgem Millerem"!

Edgar Wright - reżyser, który dał nam takie produkcje jak Baby Driver, Scott Pilgrim kontra świat czy Ostatniej nocy w Soho - zrecenzował Furiosę George'a Millera. Jest zachwycony.

Choć rozumiem, ile trzeba, by stworzyć film, to nadal nie wiem, jakto zrobił. Miałem okazję zobaczyć Furiosę miesiąc temu i wciąż nie mogę uwierzyć, że takie produkcje istnieją. Skomplikowane, szczegółowe i wciągające. To nierealne, ile planowania i miłości musiało zostać włożone w projektowanie tego. Czapki z głów przed Georgem i jego zespołem, którzy dali nam 45 lat pomysłowego i emocjonującego kina. Ten film to uczta dla oczu i uszu. Zatacza pełen krąg od pierwszej przygody Maxa z 1979 roku.

Podtytuł Saga Mad Max nie jest błędny - to historia zemsty, a nie pościgu, tak jak Na drodze gniewu. Najlepsze porównanie, jakie wpadło mi do głowy, to Ben Hur - gdzie długi lont zemsty płonie latami, zanim doczeka się (bez spojlerów) słodkiego rozwiązania. Filmowcom i fanom będzie się kręcić w głowie po seansie. Ja sam czułem oba - zarówno inspirację jak i zazdrość! Był taki moment, gdy schyliłem się do przyjaciela i spytałem: „Jak on to, do cholery, robi?”.