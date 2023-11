"Pozwólcie widzom odetchnąć" - Edgar Wright o filmowych franczyzach. Tylko James Bond robi to dobrze?

fot. materiały prasowe

Edgar Wright, reżyser takich produkcji jak Scott Pilgrim kontra Świat, Baby Driver czy Ostatniej nocy w Soho, wystąpił w podcaście Happy Sad Confused. Jak donosi IndieWire, skomentował w nim to, co myśli o wielkich hollywoodzkich franczyzach filmowych. Filmowiec uważa, że te powinny w końcu pozwolić widzom odetchnąć.

Edgar Wright o filmowych franczyzach: dajcie widzom odetchnąć

Jednym z problemów franczyz filmowych jest to, że - i nie wymienię tutaj żadnych nazwisk ani nic - ogłaszają wielką listę filmów i seriali [...], przez co mogą zabić swoją kurę znoszącą złote jaja. To dziwna rzecz: gdybym mógł cofnąć się do czasów, gdy byłem jeszcze młodym kinomanem, a ktoś powiedziałby mi, że dostanę po jednym filmie co trzy lata przez resztę swojego życia, byłbym wniebowzięty. I właśnie to jest dla mnie smutne - brak zaangażowania w nowe filmy.

Chciałbym, by niektóre franczyzy miały dość wyczucia, by pozwolić widzom odetchnąć i znów się ekscytować. Są pewne rzeczy, które kiedyś kochałem, a których obecnie nie mam ochoty oglądać w ogóle albo zrobić sobie od nich długą przerwę. [...]

Tylko James Bond robi to dobrze?

Wright dodał, że franczyza Jamesa Bonda jest wyjątkiem.

Właściwie są całkiem mądrzy, ponieważ są skłonni wcisnąć pauzę, by zbudować napięcie. Są wyjątkiem. [...]

Według niego problemem jest to, że część osób nie rozumie, że nie ma nic złego w zrobieniu sobie przerwy i budowaniu napięcia. A twórcy Jamesa Bonda nie boją się tego zrobić, powoli planując swój kolejny ruch.

