Edgar Wright wyreżyseruje nową adaptację Uciekiniera Stephena Kinga

materiały prasowe

Paramount Pictures podpisało kontrakt z Edgarem Wrightem na wyreżyserowanie nowej adaptacji książki Uciekinier, futurystycznej powieści Stephena Kinga, którą autor opublikował po raz pierwszy pod pseudonimem Richard Bachman. Nie będzie to reamke filmu z 1987 roku, w którym wystąpił Arnold Schwarzenegger.

Scenarzysta i reżyser filmu Baby Driver, napisze wspólnie scenariusz do swojego kolejnego projektu z Michaelem Bacallem. Jednym z producentów będzie Simon Kinberg. Inicjatywa powstania filmu wyszła właśnie od niego i to on zabiegał o zatrudnienie w roli reżysera Wrighta. Nowa adaptacja The Running Man powstanie dla Paramount Pictures. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących obsady oraz daty rozpoczęcia zdjęć.

materiały prasowe

Akcja filmu w reżyserii Paula Michaela Glasera, rozgrywała się w 2017 roku. Głównym bohaterem był policjant Ben Richards, który odmawia wykonania rozkazu strzelania do ludzi. W rezultacie zostaje skazany na więzienie. Gdy odsiaduje wyrok, popularność zdobywa program Uciekinier. Zasady są proste: ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Do programu ostatecznie trafia sam Richards.