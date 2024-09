Jan Frycz w obsadzie Edukacji XD. Pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2023 roku pojawiła się pierwsza odsłona przygód Malcolma i Stomila. Emigracja XD została ciepło przyjęta przez publiczność, dlatego nie dziwi decyzja o kontynuacji. Ta będzie zatytułowana Edukacja XD. W jej ramach będziemy śledzić dalsze poczynania dwóch mężczyzn, w których wciela się Tomasz Włosok i Michal Balicki. Serial reżyseruje Łukasz Kośmicki (Emigracja XD, Klangor), który wraz z Malcolmem XD jest autorem scenariusza na podstawie książki Jak brzmi opis Edukacji XD?

Dlaczego Malcolm panicznie boi się wyjść z domu? W jaki sposób Stomil został ulubieńcem pań z dziekanatu? Co znajduje się na tajemniczym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki? I czy główni bohaterowie zrobią interes życia? Edukacja XD to szalony portret tutejszych rekinów biznesu, osiedlowych cwaniaków, typowych przedstawicieli tzw. klasy średniej, a także dzika przejażdżka przez czekającą na głównych bohaterów wyższą szkołę życia.

Edukacja XD pojawi się na Canal+ online w 2025 roku.

Edukacja XD - obsada

Ich przygody nie byłyby takie same bez barwnych postaci dookoła. O to nie trzeba się martwić. Do obsady dołączył Jan Frycz (Ślepnąc od świateł), Sebastian Stankiewicz (Furioza), Wojciech Mecwaldowski (Klangor), Paweł Wilczak (Pan T.), Beata Kawka (Inni ludzie), Dawid Piejko (Chleb i sól), Emilia Walus (Algorytm miłości), Ewa Konstancja Bułhak (Drogówka), Artur Dziurman (Rojst), Karol Bernacki (Algorytm miłości), Marek Kasprzyk (Pajęczyna), Mateusz Dymidziuk (Algorytm miłości), Krzysztof Stelmaszyk (Dziewczyny ze Lwowa) i Ewa Gawryluk (Algorytm miłości). Powrócą również znani z pierwszego sezonu rodzice głównego bohatera - Agnieszka Suchora i Andrzej Zieliński.