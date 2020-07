eFootball PES 2021 może być... płatną aktualizacją gry z 2020 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Konami

Od dawna pojawiają się narzekania, że wydawcy gier sportowych każą płacić pełną cenę za tytuł, który od wcześniejszej odsłony różni się jedynie aktualizacją składów i trykotów meczowych. Mimo tego gracze i tak często po takie produkcje sięgają. Wygląda na to, że Konami postanowiło to zmienić i nadchodzące eFootball PES 2021 nie otrzyma osobnego wydania. Zamiast tego mamy doczekać się... płatnej aktualizacji do gry eFootball PES 2020. Tak przynajmniej wynika z karty produktu zamieszczonej w sklepie Microsoftu.

Aktualizacja ma być dostępna w "okazyjnej cenie", której jeszcze nie zdradzono. Jak tłumaczy się Konami, takie rozwiązanie wydawało się najlepszym z uwagi na ograniczone możliwości przerobowe, które z kolei wynikały z pandemii koronawirusa i przeniesieniem pracy do domu.

Według tych informacji eFootball PES 2021 ma zadebiutować na rynku 15 września tego roku.