eFootball PES 2020 - dodatek EURO 2020 z konkretną datą premiery

Piłkarskie ligi powoli budzą się do życia i to samo tyczy się też wirtualnych rozgrywek. Jakiś czas temu informowano o opóźnieniu premiery tematycznego dodatku UEFA EURO 2020 do eFootball PES 2020 z uwagi na pandemię koronawirusa, ale teraz poznaliśmy jego nową datę debiutu. Okazuje się, że zainteresowani gracze nie będą musieli czekać na niego zbyt długo, bo na piłkarskie boiska w grze wyjdą już 4 czerwca.

Dobra wiadomość jest też taka, że dodatek ten jest całkowicie darmowy i będzie dostępny razem z kolejnym DataPackiem, który uaktualni składy, trykoty i profile piłkarzy występujących w piłkarskiej grze od Konami.

eFootball PES 2020 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.