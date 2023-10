Egzorcysta: Wyznawca – David Gordon Green o planach na serię. Czy wyreżyseruje kolejne części?

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca zadebiutuje w polskich kinach już w najbliższy piątek. Od ostatniej odsłony serii zapoczątkowanej w 1973 roku przez William Friedkin minął już dłuższy czas. Fani horrorów będą mieli okazję powrócić do tej franczyzy w nowym filmie w reżyserii David Gordon Green, która będzie bezpośrednią kontynuacją oryginalnego Egzorcysty.

David Gordon Green wyreżyseruje następną część Egzorcysty?

Kolejne dwie części są już zapowiedziane, a na premierę następnego filmu będziemy musieli poczekać do 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy David Gordon Green powróci za kamerę. Reżyser wspomniał, że mają już plan działania, a jego samego ekscytuje sfera duchowości, ale zapytany o powrót w roli reżysera, odparł:

Zobaczymy, zobaczymy. Chodzi o to, że stworzyliśmy plan działania, który obejmuje wiele różnych dróg, którymi możemy podążać. Świat egzorcyzmów i opętań jest tak rozległy. Świat duchowości jest dla mnie niezwykle ciekawy, mam tak wiele pytań. W miarę jak film będzie pojawiał się w kinach na całym świecie w ciągu najbliższych kilku tygodni, myślę, że na wiele z tych pytań będzie odpowiedź.

Reżyser ma już gotową „mapę drogową” na kilka kolejnych filmów z serii, ale przed rozpoczęciem prac nad kolejnym Egzorcystą chce się upewnić, że nie jest zamknięty w koncepcji i pozostanie otwarty na różne pomysły. David Gordon Green chce najpierw opracować dobry plan i zebrać odpowiedni zespół, a dopiero później rozpocząć pracę nad następnym filmem.

Chcę się upewnić, że nie jestem tak skrupulatnie zamknięty w strukturze lub koncepcji, której nie mogę opuścić. […] Wiele rzeczy, które uwielbiam w kręceniu filmów, to możliwości, pojawiające się w wyniku frustracji. Ten moment, gdy pada deszcz, a ty szukasz słońca, a to, co ostatecznie znajdujesz, jest niesamowite. Te doświadczenia mogą być dla mnie niezwykle twórcze. Myślę więc, że liczy się dobry plan i zespół, a dopiero potem umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu i dobra zabawa na planie.

Egzorcysta: Wyznawca – fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil (Burstyn).