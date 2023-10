Egzorcysta: Wyznawca - pierwsze reakcje widzów. Byli przerażeni

fot. Universal Pictures

Jason Blum to założyciel Blumhouse oraz producent Egzorcysty: Wyznawcy, kontynuacji horroru z lat siedemdziesiątych. Choć już zwiastuny zapowiadają przerażający seans, Blum zdecydował się to potwierdzić. W wywiadzie dla Entertainment Weekly, podzielił się reakcją widzów, którzy jako pierwsi zobaczyli nadchodzący film. Nie było im wesoło.

Egzorcysta: Wyznawca - pierwsze opinie

Oto, co powiedział Blum o reakcji pierwszych osób, które mogły obejrzeć Egzorcystę: Wyznawcę przedpremierowo:

- Ludzie, którzy zobaczyli ten film, stwierdzili, że ma wszystko, co było w oryginale. Jednakże, wychodzili trochę wstrząśnięci, więc bądźcie przygotowani.

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil (Burstyn).

Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca - film zadebiutuje w polskich kinach już 6 października.