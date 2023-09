Egzorcysta: Wyznawca - "Istnieje coś większego od nas". Nowy materiał wprowadza do filmu

fot. materiały prasowe

Reklama

Choć akcja oryginalnego Egzorcysty rozgrywa się w Georgetown w stanie Waszyngton, część widowni zapomina o początku tego filmu. Tak naprawdę, źródło tej historii dzieje się w Iraku. Właśnie tam odkryto przerażający totem, który zasiewa ziarno starożytnego zła na opętaną dziewczynę. David Gordon Green w podobny sposób połączył elementy kulturowe w Egzorcysty: Wyznawcy. Najnowszy klip przybliża to, jak kontynuacja horroru ukazuje kulturowe lęki na wiele niepokojących sposobów. Zobaczcie sami.

Egzorcysta: Wyznawca - klip

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil (Burstyn).

Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca - data premiery jest zaplanowana na 6 października.