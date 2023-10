The Exorcist: Deceiver - kontynuacja Wyznawcy powstanie niezależnie od krytyki. Będą jednak zmiany

materiały prasowe

Jak donosi serwis Hollywood Reporter, studio Universal nie ma zamiarów porzucenia realizacji dwóch kolejnych części filmu Egzorcysta: Wyznawca, w tym zapowiedzianego na 2025 rok The Exorcist: Deceiver. Stworzenie kontynuacji jest niezagrożone przez relatywnie niskie wpływy w box office czy chłodne przyjęcie ze strony widzów i krytyków - firma zapłaciła bowiem zbyt dużo za prawa do nowej trylogii, aby pozwolić sobie na skasowanie projektu.

Universal w 2021 roku nabył kinowe prawa do Egzorcysty za kwotę 400 mln USD, przy czym na mocy umowy zyskał także możliwość prezentowania produkcji na platformie Peacock i poszerzania położonych na terytorium USA parków tematycznych w klimacie horroru - nie jest więc tak, że każda odsłona nowej trylogii musi przynieść zysk w wysokości średnio 133 mln USD, by cała inwestycja stała się opłacalna.

Wyznawca wystartował w box office przeciętnie, zbierając w weekend otwarcia zaledwie 44 mln USD na całym świecie; w serwisie Rotten Tomatoes zyskał natomiast tylko 23% pozytywnych recenzji (średnia 4,5/10). Jak się jednak okazuje, nawet przy rozczarowujących rezultatach finansowych już teraz zwróciły się koszty powstania produkcji.

Dwa kolejne filmy osadzone w uniwersum Egzorcysty wciąż mają więc zielone światło na realizację, przy czym krytyczne oceny mogą wpłynąć na artystyczne podejście do projektu. Nie jest nawet jasne, czy reżyserem Deceivera będzie twórca Wyznawcy, David Gordon Green - w ostatnim czasie wyrażał on wątpliwości co do swojego dalszego udziału w budowaniu trylogii.

Już po publikacji powyższego raportu serwis Discussing Film poinformował, że Egzorcysta: Wyznawca trafi do sieci w wersji cyfrowej 24 października, zaledwie 18 dni po premierze kinowej.

