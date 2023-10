Producent Marvela: "Sytuacja Jonathana Majorsa jest skomplikowana". Są obawy o reakcje widzów

Marvel

Choć minęło już sporo czasu od kiedy po raz pierwszy pod adresem Jonathana Majorsa wysunięto poważne oskarżenia o stosowanie przemocy i go aresztowano, Marvel oficjalnie w dalszym ciągu nie zabrał w całej sprawie głosu. Jakby tego było mało, ekranowy odtwórca roli Kanga Zdobywcy i jego wariantów w 2. sezonie serialu Loki pojawi się przynajmniej w trzech odcinkach, a portretowana przez niego postać nadal ma być najważniejszym złoczyńcą całego MCU.

Teraz jednak producent Lokiego, Kevin Wright, postanowił zabrać w tej kwestii głos. Przyznaje on, że sytuacja wokół aresztowania aktora jest "skomplikowana" i nie wie, jak "fani zareagują na jego powrót do roli". Mężczyzna ma nadzieję, że najistotniejsza dla oceny odbiorców stanie się sama fabuła i "wszystkie występy aktorskie", a nie tylko jeden z nich.

Nieprzypadkowo powiedziałem, że to historia, którą chcieliśmy stworzyć. To dobra opowieść i cała obsada wypadła znakomicie. Mam więc nadzieję, że ludzie przyjmą tę opowieść i będą się nią cieszyć, ale mam na uwadze, że to skomplikowana sytuacja.

