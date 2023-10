Aquaman 2 - groźby Elona Muska, pijany Momoa udawał Deppa (?), (nie)zwalnianie Heard. Nowe, szokujące kulisy

Warner Bros./Heroic Hollywood

Portal Variety właśnie opublikował na swojej stronie raport na temat powstawania filmu Aquaman i Zaginione Królestwo - powiedzieć, że nowe rewelacje są szokujące, to właściwie nic nie powiedzieć. Jak się okazuje, Elon Musk miał poprzez swoich prawników grozić studiu Warner Bros., by to nie zwalniało jego byłej partnerki, Amber Heard, a sama aktorka rzekomo doświadczała ogromnej wrogości na planie; dość powiedzieć, że według niej pijany Jason Momoa... udawał Johnny'ego Deppa.

Część ujawnionych rewelacji pochodzi z notatek sporządzanych przez terapeutkę Heard, Dawn Hughes, które to zapiski zostały dołączone do dokumentów sądowych w czasie procesu Deppa i jego byłej żony. Fani aktora opłacili koszty sądowe, aby notatki te mogły ujrzeć światło dzienne. Możemy w nich przeczytać, że zdaniem Heard mocno wstawiony Momoa parodiował Deppa, nalegając również na zwolnienie aktorki:

Jason powiedział, że chce, aby mnie wyrzucono. Jest pijany, późna godzina pracy na planie. Ubiera się jak Johnny. Nosi też pierścienie jak on.

Do tego zdarzenia miało dojść 27 grudnia 2021 roku. Rzecznik Momoi odmówił w tej sprawie komentarza, jednak zarówno DC, jak i obecni na planie w Londynie informatorzy Variety uznają powyższe oskarżenia za bezpodstawne. Aktor miał być "zawsze profesjonalny", wspólnie z Heard żartować, a jego charakterystyczny ubiór był znany na długo zanim rozpoczął się słynny proces.

James Wan też nie lubi aktorki

Heard miała też problem z reżyserem Jamesem Wanem - twórca rzekomo traktował ją jak powietrze:

Gdy się do mnie zwracał, zawsze podnosił głos. Zabronił mi nawet pisać o filmie. Przepraszałam go. Nikt nie mógł zrobić sobie ze mną selfie na planie, nawet w trakcie przerw w dostawie prądu.

Przywołany wcześniej rzecznik DC także te oskarżenia uznaje za wyssane z palca, wspominając o pełnym profesjonalizmie Wana i traktowaniu aktorów z szacunkiem.

Próba zwolnienia Heard

Pewne jest natomiast to (taki obrót spraw potwierdzają informatorzy z kręgów DC i Heard), że studio Warner Bros. w 2018 roku zadecydowało o zwolnieniu aktorki, wysyłając później stosowne dokumenty do jej prawnika - działo się to jeszcze zanim Depp złożył pozew przeciwko byłej żonie. Włodarze odwoływali się do rzekomego "braku chemii" pomiędzy Momoą i Heard; jest to o tyle zastanawiające, że w trakcie castingu ten element wypadł znakomicie, a aktorka pokonała na tym polu dwie inne kandydatki, w tym Abbey Lee.

Elon Musk, chłopak do zadań specjalnych

W tym miejscu sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Do gry wszedł bowiem ówczesny partner Heard, Elon Musk, który poprzez swoich prawników wysłał do Warner Bros. pismo, domagając się w nim pozostawienia aktorki w obsadzie i grożąc, że w przeciwnym wypadku zdecyduje się na potężne działania odwetowe. Studio miało po tym piśmie wycofać się z uprzednio podjętej decyzji - osoby reprezentujące Muska odmówiły komentarza.

Universal wykupi Warner Bros.?

W dalszej części raportu Variety opisuje obecną sytuację Aquamana 2; ma on być traktowany jak "echo poprzednich ekip decyzyjnych, ostatnia pozostałość po Snyderverse i coś, do czego właściwie nikt nie chce się przyznać". Budujący te porównania informatorzy zauważają, że inne elementy dogorywającego DCEU - Flash i Blue Beetle, okazały się klapami finansowymi, lecz na ich tle nadchodzący film w aspekcie realizacji prezentuje się nadspodziewanie dobrze. Budżet miał nie zostać przekroczony (poprzednie doniesienia Hollywood Reportera wzmiankowały o znacznym przekroczeniu ustalonej kwoty), a dokrętki trwały "tylko tydzień".

Podejście do Aquamana 2 nie jest jednak pochodną sytuacji na planie, a tego, co obecnie dzieje się na linii decyzyjnej DCU - Warner Bros. - platforma Max. Niektórzy z pracowników tych firm wychodzą z założenia, że panuje w nich obecnie czas bezkrólewia, spodziewając się, że Warner Bros. w ciągu maksymalnie 2 lat zostanie zakupione przez Universal. Co więcej, wbrew szumnym zapowiedziom medialnym James Gunn i Peter Safran wcale nie cieszą się wielką autonomią w podejmowaniu decyzji - a już na pewno nie taką, jaką Kevin Feige posiada w Marvelu.

Momoa na Instagramie Heard już nie obserwuje

Na końcu raportu czytamy, że według informatorów z Aquamana 2 wycięto dwie sceny z udziałem Heard - tę, w której portretowana przez nią Mera walczy z Czarną Mantą i sekwencję miłosną z Momoą. Co ciekawe, Momoa jakiś czas temu przestał obserwować Heard na Instagramie, blokując jej także możliwość śledzenia.

Aquaman i Zaginione Królestwo - nowy spot telewizyjny

W cieniu powyższych doniesień w sieci zadebiutował już nowy spot telewizyjny, w którym znalazły się niepublikowane do tej pory ujęcia:

Aquaman 2 wejdzie na ekrany polskich kin 21 grudnia.