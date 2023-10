Egzorcysta: Wyznawca - zdjęcia zza kulis. Tak powstawał demon

fot. Universal Pictures

Vincent Van Dyke odpowiadał za charakteryzację demona Lamashtu, głównego antagonisty Egzorcysty: Wyznawcy. W jego rolę wcieliła się Lize Johnston, przez co stworowi nadano żeńską postać. Choć widzowie nie mogli zobaczyć pełnego wyglądu demona w trakcie seansu kinowego, Van Dyke im to w końcu umożliwił. Tak prezentuje się jego dzieło.

Egzorcysta: Wyznawca - charakteryzacja demona Lamashtu

Van Dyke przyznał, że jest niezmiernie dumny ze swojej pracy, która była niezwykle skomplikowana i wymagała wiele wysiłku. Podzielił się zdjęciami na Instagramie, a także opisał proces tworzenia i oznaczył osoby, które były w to zaangażowane.

Egzorcysta: Wyznawca - fabuła

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil (Burstyn).